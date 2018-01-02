Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası Zeytin Koyu Sahili’nin kıyısında ölü yunus balığı bulundu. Başından yaralı olan dişi yunus balığını sahilde yürüyüş yapan Kadriye Özcan ve Kamil Özcan çifti buldu. 1.70 metre boyunda ve yaklaşık 60 kilo ağırlığında olan yunus balığının başından tek kurşunla vurulduğu iddia edildi. Akdeniz foklarının da yaşam alanı olan ve koruma altında bulunan bölgede son zamanlarda ölü caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ve yunuslara çok sık rastlandığı öğrenildi. Belediye ekiplerinin gelmesiyle birlikte yunus balığı sahilden alınarak uygun bir alana gömüldü.
Vicdansızların acımadığı yunus kıyıya vurdu
02.01.2018 - 20:14 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, başından kurşunla vurulduğu iddia edilen yunus balığı kıyıya vurdu.
Etiketler : muğla,bodrum,yunus balığı,
532894 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532894.aspx
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