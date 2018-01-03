Osman Çobanoğlu ANKARA
Türkiye’de ilk defa uygulanacağı belirtilen ‘Kuş Gözlem Sistemi Fizibilite Projesi’ ile flamingolar dâhil bozkır ve şah kartalı, gök doğan, turna gibi birçok nesli tehlikede olan kuş türünün hayatı yakından takip edilecek. Dünyadan örnekleri inceleyen bakanlık, bu projeyle birçok kuş türünü mercek altına alacak. Bu sene içerisinde iki pilot bölge belirlenerek proje hayata geçirilecek. Bu projenin yanı sıra Patara, Belek, Kaş-Kekova ve Tuz Gölü için de araştırma projeleri hayata geçirilecek.
Göçmen kuşlara yakın takip
03.01.2018 - 06:56 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nesli tehdit altında olan kuşların yakından takip edilebilmesi için harekete geçti.
Osman Çobanoğlu ANKARA
Etiketler : göçmen kuş,
533004 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533004.aspx
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