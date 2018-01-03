Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye’de ilk defa uygulanacağı belirtilen ‘Kuş Gözlem Sistemi Fizibilite Projesi’ ile flamingolar dâhil bozkır ve şah kartalı, gök doğan, turna gibi birçok nesli tehlikede olan kuş türünün hayatı yakından takip edilecek. Dünyadan örnekleri inceleyen bakanlık, bu projeyle birçok kuş türünü mercek altına alacak. Bu sene içerisinde iki pilot bölge belirlenerek proje hayata geçirilecek. Bu projenin yanı sıra Patara, Belek, Kaş-Kekova ve Tuz Gölü için de araştırma projeleri hayata geçirilecek.