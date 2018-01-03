Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de bir şüpheli, sahte internet sitesi oluşturup 2 müşterinin bilgilerini ele geçirerek 12 bin lira dolandırdı. Polis, vatandaşların bankalara ait internet bankacılığına giriş yaparken arama motorları kullanılmadan doğrudan adres çubuğuna site adresinin girilmesi sureti ile giriş yapmaları, mesaj ile gelen şifre, banka ve kişisel bilgilerini ekrana tuşlamak sureti ile paylaşmamaları, şüphelendikleri durumlarda en yakın banka şubesine ve adli birimlere müracaat etmeleri konusunda uyardı.İzmir Emniyet Müdürülüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü geçtiğimiz Cumartesi günü arayan banka görevlileri, Çorum ve Denizli'de bulunan 2 müşterilerine ait hesaplardan 5 bin 500 lira ve 6 bin 500 lira tutarlarında paranın phishing (oltalama-sahte internet sitesi oluşturularak hesap bilgilerinin ele geçirilmesi) yöntemi ile üçüncü şahıslara ait hesaplara havale ve eft yapıldığı, para aktarımı yapılan hesaba ait kart ile İzmir Karşıyaka’da bulunan mağazalardan alışveriş yapıldığını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli M.B. (23) söz konusu alışveriş merkezinde bir mağaza içerisinde yakalandı. M.B.’nin yapılan üst aramasında, biri başkasının adına düzenlenmiş olmak üzere 2 adet banka kartı ve farklı bir firmaya ait üzerinde el ile bilgilerin yazıldığı etiket yapıştırılmış toplam 3 adet manyetik şeritli kart, 1 adet cep telefonu, deneme işlemine ait POS slipi ve bin 555 lira ele geçirildi.

Emniyetten uyarı



İzmir Emniyeti, vatandaşlarımızın benzer olayların mağduru olmamaları için; bankalara ait internet bankacılığına giriş yaparken arama motorları kullanılmadan doğrudan adres çubuğuna site adresinin girilmesi sureti ile giriş yapmaları, mesaj ile gelen şifre, banka ve kişisel bilgilerini ekrana tuşlamak sureti ile paylaşmamaları, şüphelendikleri durumlarda en yakın banka şubesine ve adli birimlere müracaat etmeleri konusunda uyardı.

