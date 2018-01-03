Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak 2018 gecesi saat 03.35’te devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağı tarafından İzmir’in Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında tespit edilen lastik bot, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu. Botun içerisinde bulunan ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 36 Suriye, 3 Somali, 5 Senegal, 4 Kongo, 1 Gambiya, 6 Angola uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen yakalandı.

