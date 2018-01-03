Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı Mahallesi yolu üzerinde göçmen kaçakçılığına yönelik faaliyetlerde bulunan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları kapalı kasa bir minibüsün içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 39 Suriyeli uyruklu kaçak göçmeni ve onlara organizatörlük yapan 3 kişiyi yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenler, cumhuriyet savcısının talimatıyla Ayvacık'ta bulunan Geri Gönderme Merkezine götürülürken, organizatörlük yapan 3 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

