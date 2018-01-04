Görüntüler Endonezya’dan. Doğu Kalimantan’da bir timsah, balıkçıların yanı başından ayrılmıyor. İnsanlar onu balıkla beslerken, o da sabırla yemeğinin verilmesini bekliyor. Bu kurulması güç dostlukta taraflar, sanki birbirlerine saldırmama sözü vermişler. Zira en ufak bir korku duymuyorlar.
Yok böyle dostluk!
04.01.2018 - 10:21 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Timsah evcilleşebilir mi bilemiyoruz ama bu timsah evcilleşmiş.
Etiketler : timsah,haberler,
533390 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533390.aspx
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