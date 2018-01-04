Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntüler Endonezya’dan. Doğu Kalimantan’da bir timsah, balıkçıların yanı başından ayrılmıyor. İnsanlar onu balıkla beslerken, o da sabırla yemeğinin verilmesini bekliyor. Bu kurulması güç dostlukta taraflar, sanki birbirlerine saldırmama sözü vermişler. Zira en ufak bir korku duymuyorlar.