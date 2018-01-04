Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerinden biri olan Astsubay Süleyman Dilbirliği ile savaşta öldürülmüş ailesinin yanında bulduğu ve Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın sevgi ve umutla beslenen gerçek hikâyesinden beyazperdeye taşınan ve Türkiye’nin Oscar aday adayı olan ‘Ayla’ filmi, geçtiğimiz günlerde Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi tarafından açıklanan Oscar’a aday yabancı film kısa listesinde yer alamamıştı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ayla filminin yapımcısı Mustafa Uslu, Oscar’ın ‘Ayla’ gibi bir insanlık hikâyesini göz ardı ettiğini ve haklı mücadelelerini sonuna kadar götüreceklerini söyledi.Uslu, şu ifadeleri kullandı: “Ayla’nın henüz Oscar mücadelesi sonuçlanmadı. Mücadele ediyoruz çünkü haklıyız. İyi bir iş yaptık. Oscar dediğiniz zaman aklınıza bir şey gelmesin. Oscar’a oy veren insanlar uzayda yaşamıyorlar. Bizim aramızda yaşıyorlar ve dibine kadar indiğinde aslında sosyal bir topluluk. Sosyal bir oluşum bir araya gelmiş. Dolayısıyla bugün dünyanın kanayan bir yarasına bu sosyal topluluğun kayıtsız kalması imkânsız, kayıtsız kalamazsın. Sen bu dünyada yaşıyorsan bu acıları bizimle paylaşıyorsan o zaman Ayla filmini görmezden gelemezsin. Onu elinin tersiyle itemezsin. Bu haklı mücadelemizi sonuna kadar götüreceğiz. Dün ne diyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. Ayla’nın Oscar’a ihtiyacı yok. Oscar’ın Ayla gibi bir insanlık hikâyesine ihtiyacı vardı ama bunu göz ardı ettiler”.

“Amerika’daki imza kampanyaları ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle hakkımızı arayacağız”



Amaçlarının filmi dünyada herkesin izleyebilmesini sağlayarak savaşları azaltmak olduğunu kaydeden yapımcı Mustafa Uslu, imza kampanyaları ve sivil toplum örgütlerinin destekleriyle haklarını arayacaklarını belirterek, “Ben onların bunu anlamadıklarını ya da seyretmediklerini düşünüyorum. Eminim seyrettiklerinde onların da kalplerinin bir yerinde unuttukları merhamet devreye girecek ve bu filmi bütün dünyaya yaymak isteyecekler. Buradaki amacımız bu filmi dünyada herkes seyretsin bir savaş az olsun. Bir savaş mağduru çocuk az olsun diye uğraşıyoruz. Onun için de haklı mücadelemizi devam ettireceğiz. Amerika’daki gerek imza kampanyaları gerek sivil toplum örgütlerinin desteğiyle hakkımızı arayacağız, hakkımızı isteyeceğiz. ‘Neden bu filmi görmezden geldiniz?’ diye bir şekilde soracağız. Cevabını almaya çalışacağız. O yüzden hiçbir şey bitmiş değil” diye konuştu.