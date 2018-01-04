Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayvana şiddete her gün bir yenisi ekliyor. Ümraniye'de bir cani kediyi elleriyle boğdu. Görüntülerde şahıs kediyi durduğu yerden alıyor. Ardından kedinin boğazını sıkmaya başlayan şahıs ardından kamera açısından kayboluyor. Daha sonra kedinin öldüğünü gören şahıs ölen kediyi bir kenara bırakıp kayıplara karışıyor.

YAKALANDI

Olayın ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonrası şahsın kimliği belirlendi. Çevrede yapılan araştırma sonrası, polis caniyi bir parkta yakalandı. Yakalanan şahsın 18 yaşından küçük O.K olduğu belirlendi. O.K emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.