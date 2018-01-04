Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın’ın tanınmış simalarından Avukat Namık Atabay, bir haftada iki acıyı birden yaşadı. 29 Aralık günü babasını kaybeden Namık Atabay, bugün de babasının acısına dayanamayan annesini kaybetti. Aydın Çine ilçesinde yaşayan ve bir hafta önce hayatını kaybeden 104 yaşındaki Ahmet Atabay’ın hayat arkadaşı Fadime Atabay sabah saatlerinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Fadime Atabay’ın bir hafta önce eşini kaybettikten sonra büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Bir hafta içerisinde önce babasını sonra da annesini kaybeden Avukat Namık Atabay’ı sevenleri bu acı gününde yalnız bırakmazken, cenazenin ikindi namazına müteakip Çine Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.