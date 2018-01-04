Aydın’ın tanınmış simalarından Avukat Namık Atabay, bir haftada iki acıyı birden yaşadı. 29 Aralık günü babasını kaybeden Namık Atabay, bugün de babasının acısına dayanamayan annesini kaybetti. Aydın Çine ilçesinde yaşayan ve bir hafta önce hayatını kaybeden 104 yaşındaki Ahmet Atabay’ın hayat arkadaşı Fadime Atabay sabah saatlerinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Fadime Atabay’ın bir hafta önce eşini kaybettikten sonra büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Bir hafta içerisinde önce babasını sonra da annesini kaybeden Avukat Namık Atabay’ı sevenleri bu acı gününde yalnız bırakmazken, cenazenin ikindi namazına müteakip Çine Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Kocasının acısına dayanamadı!
04.01.2018 - 11:50 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’da önceki gün eşini kaybeden Fadime Atabay, eşinin acısını dayanamayınca gece fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki Fadime Atabay eşinin ölümünün üzerinden bir hafta geçmeden hayatını kaybetti.
Etiketler : aydın,haberler,öldü,
533422 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533422.aspx
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