Ankara 46. Noterliği Başkatibi Selma Lücnö'nün yılın son çalışma gününde evrak tasdik ederken türkü eşliğinde ritimli paylaştığı görüntüsü büyük ilgi görmüştü. Benzer bir görüntüde Uşak 4. Noter katiplerinin “Erik Dalı Gevrektir” türküsü eşliğinde evrak tasdik etmeleri sosyal medyada yoğun ilgili gördü. Uşak 4. Noter Katibi Nihal Erdoğan sosyal medyada paylaştığı görüntüde motivasyonu sağlamak için zaman zaman böyle çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
“Erik Dalı Gevrektir” ritimli noter tasdiki
04.01.2018 - 17:46 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Noterlerin evrak tasdik etme olayında çığır açan paylaşımın ardından yeni versiyonları da çıkmaya başladı.
Etiketler : noter,ankara,haberler,
533539 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533539.aspx
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