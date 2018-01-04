Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 46. Noterliği Başkatibi Selma Lücnö'nün yılın son çalışma gününde evrak tasdik ederken türkü eşliğinde ritimli paylaştığı görüntüsü büyük ilgi görmüştü. Benzer bir görüntüde Uşak 4. Noter katiplerinin “Erik Dalı Gevrektir” türküsü eşliğinde evrak tasdik etmeleri sosyal medyada yoğun ilgili gördü. Uşak 4. Noter Katibi Nihal Erdoğan sosyal medyada paylaştığı görüntüde motivasyonu sağlamak için zaman zaman böyle çalışmalar yaptıklarını ifade etti.