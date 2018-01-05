Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Levent Sanayi Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde Mustafa Karadeniz'in kullandığını kamyonet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.







İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.







Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mustafa Karadeniz ve Kenan Çandır'ı sıkıştıkları araçtan çıkardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.







Kaza nedeniyle Sarıyer yönüne trafik tek taraflı olarak sağlandı.







Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.



