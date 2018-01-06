İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katıldığı törende, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan heykel yarışmasında birinci seçilen ve adliyenin C Kapısı önüne konulan şehit polis memuru Fethi Sekin’in heykelinin açılışı yapıldı. Baba Mehmet Zeki Sekin, heykelin sadece oğlunun silüetinden oluşmadığını, heykelin aynı zamanda bir kahramanlık ve cesaret abidesi olduğunu dile getirdi. Törenin ardından adliye önünde döktürülen lokmadan vatandaşlara ikram edildi.
Kahramanın heykeli dikildi
06.01.2018 - 06:13 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 06:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü PKK mensuplarınca 5 Ocak 2017’de gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can için İzmir Adalet Sarayı’nda anma töreni düzenlendi.
Etiketler : fethi sekin,şehit,
533903 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533903.aspx
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