Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katıldığı törende, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan heykel yarışmasında birinci seçilen ve adliyenin C Kapısı önüne konulan şehit polis memuru Fethi Sekin’in heykelinin açılışı yapıldı. Baba Mehmet Zeki Sekin, heykelin sadece oğlunun silüetinden oluşmadığını, heykelin aynı zamanda bir kahramanlık ve cesaret abidesi olduğunu dile getirdi. Törenin ardından adliye önünde döktürülen lokmadan vatandaşlara ikram edildi.