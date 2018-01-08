Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelin-kaynana ilişkileri Yargıtay'ın emsal kararıyla yeni bir boyut kazandı. Konya'nın Akşehir ilçesinde, 2014 yılında, evinden altınları çalınan kadın, hırsızlıktan gelinini sorumlu tuttu. Kaynanasının dedikoduları sebebiyle mahallede zor anlar yaşadığını belirten gelin, Akşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı ve manevi tazminat talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme, davanın reddine karar verdi.

Gelinin temyiz müracaatı üzerine dava dosyasını inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kaynananın manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay kararında, “Davacının kişilik haklarının ihlal edildiği ve manevi zararının oluştuğu kabul edilerek davacı yararına uygun bir miktar tazminata hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş olması doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir” ifadeleri yer aldı. Karar oy birliğiyle verildi. Hukukçular, Yargıtay'ın kararının emsal teşkil ettiğini, gelin - kaynana ilişkilerinde tarafların daha hassas olması gerektiğini ifade etti.