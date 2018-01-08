Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüpheli şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada; plastik şişeler içerisinde 67.30 litre el yapımı boğma rakı ve 46 şişe kaçak yabancı bandrollü ve bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de kaçak içki operasyonu
08.01.2018 - 19:54 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 67.30 litre boğma rakı ile 46 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Etiketler : Eskişehir,kaçak içki,
534618 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534618.aspx
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