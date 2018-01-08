Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüpheli şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada; plastik şişeler içerisinde 67.30 litre el yapımı boğma rakı ve 46 şişe kaçak yabancı bandrollü ve bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.