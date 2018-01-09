Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Ticaret Meslek Lisesinin yakınında bulunan boş arazide meydana gelmişti. İddialara göre yaşları 18’den küçük 2 kişi içeriğinde kimyasal madde bulunan biber gazını sıkmasıyla okul bahçesinde bulunan 4’ü öğrenci 2’si öğretmen 6 kişi zehirlenmişti.

Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenci ve öğretmenler burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan başlatılan soruşturmada kapsamında gazı atan ve yaşları 18’den küçük olan 2 kişi de gözaltına alınmıştı.