Olay, akşam saatlerinde Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Ticaret Meslek Lisesinin yakınında bulunan boş arazide meydana gelmişti. İddialara göre yaşları 18’den küçük 2 kişi içeriğinde kimyasal madde bulunan biber gazını sıkmasıyla okul bahçesinde bulunan 4’ü öğrenci 2’si öğretmen 6 kişi zehirlenmişti.
Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenci ve öğretmenler burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan başlatılan soruşturmada kapsamında gazı atan ve yaşları 18’den küçük olan 2 kişi de gözaltına alınmıştı.
Gazdan zehirlenenler taburcu edildi
09.01.2018 - 22:00 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sultanbeyli’de liseye yakın bir arazide yaşları küçük 2 kişi tarafından atılan gazla zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4’ü öğrenci 6 kişi taburcu edildi.
Olay, akşam saatlerinde Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Ticaret Meslek Lisesinin yakınında bulunan boş arazide meydana gelmişti. İddialara göre yaşları 18’den küçük 2 kişi içeriğinde kimyasal madde bulunan biber gazını sıkmasıyla okul bahçesinde bulunan 4’ü öğrenci 2’si öğretmen 6 kişi zehirlenmişti.
Etiketler : Sultanbeyli,
534916 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534916.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER