Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 ocak su kesintisi haberleri ile ilgili merak ettiklerinize haberimizde ulaşabilirsiniz. Dün İSKİ 10 ilçeye su verilmeyeceğini açıklamıştı. Tedbir almak isteyen vatandaş ise hemen Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek? sorularını aratmaya başladı. İSKİ suların bugün 15.00'da evlere verileceğini açıkladı. İşte 11 Ocak'tan su kesintisi yaşayacak ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiğini açıklarken bugün bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak, sular ne zaman gelecek?

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

İstanbul’da, Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde bugün saat 15.00'e kadar su verilemeyecek.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ), yaşanacak su kesintisine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiği aktarılan açıklamada bazı bölgelerde bugün saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağı aktarıldı.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı'nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz" ifadelerine yer verildi.