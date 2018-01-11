Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre yangın, Kadıköy Bostancı Mahallesi Taşlı Çeşme Sokak üzerinde bulunan Doç. Dr. Fahri Atabey Anne ve Çocuk Sağlığını Koruma Vakfı’nın bulunduğu 3 katlı ahşap binada saat 19.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yapının ahşap olmasından dolayı kısa sürede büyüdü. İçeride bulunanlar dışarı çıkarılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kadıköy, Erenköy, Maltepe, Ümraniye’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafiğin yoğunluğu nedeniyle itfaiye ekipleri, polis eşliğinde ters yönden olay yerine gelmek zorunda kalırken can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ve polis yangınla ilgili inceleme başlattı.