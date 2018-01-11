Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi otogar yanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 63 FD 720 plakalı tır sürücüsü İbrahim Caymaz (35) önünde seyreden otomobilin aniden fren yapması sonucu direksiyonu kırdı. Olayda kontrolden çıkan züccaciye eşyası yüklü olan tır yan yattı. Sürücü Caymaz, çevredekilerin yardımıyla aracından çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Caymaz acil serviste tedavi altına alındı.