Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 9 Ocak Salı günü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti düzenlendiği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Şirin T. ve Fesih E., PKK/KCK suç içerikli telefon görüşmeleri yapmak suçlarından tutuklandı.
Adana’da PKK operasyonunda 2 tutuklama
12.01.2018 - 21:18 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 21:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da terör örgütü PKK/KCK yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2’si tutuklandı.
Etiketler : Adana,PKK operasyonu,
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