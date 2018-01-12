Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 9 Ocak Salı günü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti düzenlendiği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Şirin T. ve Fesih E., PKK/KCK suç içerikli telefon görüşmeleri yapmak suçlarından tutuklandı.