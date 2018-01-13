Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 2 aydır devam eden planlı operasyon çalışmasında, takibi yapılan şüphelilerin 2 aylık süre içerisinde satışını gerçekleştirdiği çok sayıda paketler halinde yaklaşık 24 gam bonzai, 37 gram esrar maddesi ve 307 adet ecstasy hap ele geçirdi. Narkotik Barosu ekipleri elde edilen deliller ışığında önceki gün sabah saatlerinde Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Vezirköprü ilçesi başta olmak üzere, Samsun merkez, Amasya'nın Merzifon ilçesi ile İstanbul'da 14 ayrı adrese 29 ekip, 91 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında "uyuşturucu ticareti" suçuna karıştığı tespit edilen 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 13 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün sabaha karşı Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. Akşam geç saatlere kadar nöbetçi mahkemeye ifade veren 11 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.