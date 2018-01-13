Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir otomobili durdurarak arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeklerin de katıldığı aramada, otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 2 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobilde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.