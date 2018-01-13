İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir otomobili durdurarak arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeklerin de katıldığı aramada, otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 2 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobilde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Otomobilin yakıt deposundan uyuşturucu çıktı
13.01.2018 - 01:22 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 01:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da, polisin durdurup arama yaptığı otomobilin benzin deposunda 2 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : şanlıurfa,uyuşturucu,
535901 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535901.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER