Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 18.00 ve 20.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.30 ve 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı. BUDO'nun bundan önceki seferleri de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.