Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tepeönü köyü yakınlarında meydana geldi. Taşımalı eğitim yapan Tepeönü köyünden Sivas'ta öğrenim gören içinde lise öğrencisinin bulunduğu Osman Ş. yönetimindeki 58 M 0178 plakalı minibüs, köy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada minibüs içinde bulunan 16 öğrenciden 6'sı yaralandı. Devrilen minibüsün içinden öğrencileri çevredeki köylüler çıkardı. Kazada yaralanan öğrenciler Samet, Rümeysa, Elif, Aleyna, Demet ve Hayriye Yılmaz kaza yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.