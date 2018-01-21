Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşi Prof. Dr. Tuğgeneral Cevdet Demirkol’un 14 yıl önce ölümüyle hayatı sarsılan Ayhan Demirkol (74), çocuğu olmadığı için tek başına kaldı. Eğitimsiz kız kalmamasını hayal eden Demirkol, bunun için mal varlığının tamamını bir “kız lisesi yapılsın” diye Antalya Valiliğine bağışladı. Demirkol çifti adına, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi’nde 24 derslikli Prof. Dr. Tuğgeneral Cevdet Demirkol-Ayhan Demirkol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapıldı. Okulun eğitime açılmasından yıllar sonra Kışla Mahallesi’nde bulunan ve eşinin muayenehane olarak da kullandığı evinde yalnız yaşayan Ayhan Demirkol, kişisel bakımını yapamaz hâle geldi. Bir komşusunun Alo 183 sosyal destek hattına zor durumda olduğunu ihbar etmesi üzerine Antalya Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardımcısı Eşref Edip Ekmen, Demirkol’u Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevine yerleştirdi. Huzurevine yerleştirilmeden önce, yaptırdığı okula götürülen ve okulun girişinde öğrenciler tarafından karşılanan Demirkol, duygu dolu anlar yaşadı. Okul müdürü Kıymet Demir’in “Bakımınızı staj için huzurevine gelecek hasta ve yaşlılık bölümünde okuyan kızların yapacak. Saçlarınızı okulun güzellik ve saç bakım hizmetleri bölümünde okuyan öğrenciler kesecek. Yiyeceklerinizi ise okulun yiyecek-içecek hizmetleri bölümündeki çocuklarınız hazırlayacak. Kızlarınız hep yanınızda olacak” sözleri Demirkol’u mutlu etti. Okulu gezdikten sonra huzurevine yerleştirilen Demirkol, “Hiç çocuğum olmadı ama şimdi bin 100 kızım var. Özellikle kız lisesi yapılması, kızların eğitim görmesi için bu okulu bağışlamıştım. Şimdi kızlarım beni hiç yalnız bırakmayacak. Onlarla gurur duyuyorum” diye konuştu.