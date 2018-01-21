Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen cuma karnelerini alan öğrenciler, sömestir tatiline başladı. Öğrenciler, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk yarısını tamamlamanın verdiği huzurla tatili hem verimli hem de eğlenceli bir şekilde değerlendirmenin arayışı içine girdi. İstanbul'daki birbirinden eğlenceli müzeler, lunapark, oyun alanları yarı yıl tatilinde il dışına çıkmayacak çocukların adresi olacak. Güzel vakit geçirilebilecek etkinlik merkezleri işte şöyle:



Miniatürk

Miniatürk Antik Çağ'dan Roma'ya ve Bizans'a, Selçuklu'ya Osmanlı'ya değin, bu topraklarda iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari mirasını bir araya getiriyor. Haliç'teki park, masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyen çocukları yarıyıl tatilinde de ağırlıyor.



Rahmi M. Koç Müzesi

Haliç'in kuzey yakasındaki Hasköy semtinde, Rahmi M. Koç Müzesi ziyaretçilerini bekliyor. Müzede kara ve demir yolu ulaşımı, denizcilik, havacılık, tipo baskı atölyesi, yaşayan geçmiş, makineler, iletişim, bilimsel aletler, modeller ile oyuncaklar olmak üzere çok sayıda bölüm bulunuyor.



İstanbul Oyuncak Müzesi

Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'nde, 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor. Aileyi bütün üyeleri ile kucaklayan müze, bu özelliği ile 3 kuşağın bir arada vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir mekan.



Barış Manço Müzesi

Barış Manço'nun yaşadığı, eserlerini ürettiği ve Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Moda'daki evi de yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini bekliyor. Sanatçının dünyanın farklı ülkelerinden topladığı cam eşyalar, aldığı ödüller, yemek odası, kıyafet odası, "Adam olacak çocuk odası", kışlık ve yazlık bahçenin yer aldığı müze, öğrencilerin merakla gezecekleri bir yer.



Çikolata Müzesi

Esenyurt'taki Çikolata Müzesi, hiç kuşkusuz çocukların ilgiyle gezecekleri müzelerin başında geliyor. Bu müzede, çikolatadan yapılan gerçek boyutlu ev, İstanbul'u temsil eden birçok tarihî yapıt, Türk Büyüklerinin büstleri yer alıyor.



İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Gülhane Parkı içerisinde saray sur duvarına bitişik Has Ahırlar Binası'nda yer alan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde, Müslüman bilim adamlarının ortaya koydukları eserler sergileniyor.



Madame Tussauds

Dünyanın en ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds'da, tarihî ve kültürel kahramanlar ile geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık 60 ünlü ismi bulunuyor.



Akvaryum

Deniz canlılarına ilgi duyan çocuklar, İstanbul Akvaryum'da, Karadeniz'den Pasifik'e uzanan toplam 17 tema ve yağmur ormanından oluşan güzergâhta yolculuk yapabilecek.