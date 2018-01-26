Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basınç sebebiyle yolda çökme, kabarma ve çatlaklar oluştu. Durumu fark eden sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ile trafik polisi sevk edildi. Polis trafiği çift taraflı olarak trafiğe kapattı, yol yapım çalışmaları başlatıldı. İSKİ ekipleri, kepçelerle yaptığı kazıların ardından boruya ulaştı. Altında bir delik olduğunu tespit eden ekipler, biriken suyu bir hortum yardımıyıla dışarı boşalttı. Daha sonra eskisinin yerine yeni boru takıldı. Arıza yüzünden bazı mahallelerde su kesintisi yaşandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü’nde kaldığı zamanlarda olayın meydana geldiği yolu kullanıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da İstanbul’dayken Kalender Orduevi’nde kalıyor ve aynı güzergâhtan geçiyor.