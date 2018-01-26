Basınç sebebiyle yolda çökme, kabarma ve çatlaklar oluştu. Durumu fark eden sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ile trafik polisi sevk edildi. Polis trafiği çift taraflı olarak trafiğe kapattı, yol yapım çalışmaları başlatıldı. İSKİ ekipleri, kepçelerle yaptığı kazıların ardından boruya ulaştı. Altında bir delik olduğunu tespit eden ekipler, biriken suyu bir hortum yardımıyıla dışarı boşalttı. Daha sonra eskisinin yerine yeni boru takıldı. Arıza yüzünden bazı mahallelerde su kesintisi yaşandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü’nde kaldığı zamanlarda olayın meydana geldiği yolu kullanıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da İstanbul’dayken Kalender Orduevi’nde kalıyor ve aynı güzergâhtan geçiyor.
Yer yarıldı, yol ikiye bölündü
26.01.2018 - 02:13 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 02:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sarıyer’de Kalender Orduevi önündeki sahil yolunda, dün sabah saatlerinde 900 milimetre çapındaki ana isale borusunda arıza meydana geldi.
Etiketler : sarıyer,
539206 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539206.aspx
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