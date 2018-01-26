Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay yerine gelen gelen ekipleri, üzeri kısmen karla kaplanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesinin beklendiği sırada yerde cansız bedeni bulunan adamın telefonu çaldı. Açmaya yetişemeyen polis, daha sonra çaldıran kişiyi geri aradı. Şahsın ifadesi doğrultusunda memur, ölen kişinin emekli terzi Rahmi Özdemir (61) olduğunu, yakınlarda bir yerde oturduğunu tespit etti. Şahsın her sabah çarşıya gittiğini ifade eden Kızılca Mahallesi Muhtarı Bülent Eberliköse ‘’Bugün de evinden çıkmış, yere yığılmış. Şu an ölüm nedeni belli değil ama kalp hastası olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu. Belirtilen adreste kimse bulunmazken, cenaze Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özdemir’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.