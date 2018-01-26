Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık ekipleri, kar sebebiyle kapalı mahalle yolunun açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedi. Bir süre sonra mahalleye gelen belediye ekipleri, yaklaşık 3 saat çalışarak yolu ulaşıma açtı. Yüksek tansiyon hastası Tombaş, evde yapılan müdahalenin ardından Akkuş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Kar artık esaret değil. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı mahallede evinden alınarak hastaneye sevki sağlanan Hüsne Tombaş’a geçmiş olsun” dedi.