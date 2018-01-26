Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roket saldırısında caminin iki kubbesinden biri içeride namaz kılanların üzerine yıkılmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Dün Suriye uyruklu 27 yaşındaki Tarık Tabbak ve 72 yaşındaki terzi Muzaffer Aydemir son yolculuklarına birlikte uğurlandı. Tören öncesinde Tabbak'ın tabutuna Türk ve ÖSO bayrakları örtüldü. Saldırıda namaz kılarken hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir'in geçen salı günü esnaf ziyareti sırasında Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya "Benim zamanımda Kore vardı. Keşke beni de askere alsalar, ben de şehit olsam" dediği ortaya çıktı. Başkan Hasan Kara, görüşme anını sosyal medyadan paylaşıp şöyle yazdı: "Merhum Muzaffer Aydemir ağabeyimiz 'keşke beni de askere alsalar ben de şehit olsam' diyordu. İstediği şehitlik mertebesine erişti."