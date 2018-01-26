Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede bir süredir etkili olan ve yüksek kesimlerde zaman zaman tipiye dönüşen ve özellikle gece saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı dolayısıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nde 640 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için belediye, il özel idaresi ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum’da 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle hayat felç oldu.

Öte yandan haber yapmak için yola çıkan gazeteciler Çayırtepe Köyünde araçlarının kara saplanması nedeniyle bir süre mahsur kaldı. Çayırtepe sakinlerinin yardımıyla araç saplandığı yerden çıkarıldı.

Erzurum’da kar ve tipinin bu günlerde oldukça etkili olduğunu belirten vatandaşlardan Üzeyir Kara, “Yollarımız kapanıyor. Çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyoruz. Kar ve tipi hayatı durma noktasına getiriyor” dedi.