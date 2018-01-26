Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ'nün aranan mensuplarının gizlendiği ve kamuoyunca ‘gaybubet evleri’ olarak bilinen mekanlara yönelik önceki gece operasyon düzenledi. Operasyonda aynı evde saklanan örgütün Samsun emniyet yapılanmasının firari mahrem imamları olduğu ileri sürülen din kültürü öğretmeni Mustafa Ş. ile bilgisayar öğretmeni Coşfer Ö. ve Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ'den aranan yine öğretmen olan Halil B. gözaltına alındı. Halil B.'nin üzerinde kendi resmi bulunan sahte kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Mustafa Ş. ve Coşfer Ö.'nün sorgusu devam ederken, işlemleri tamamlanan Halil B. sahte kimlik ve Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki yakalanma müzekkeresiyle ilgili bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkında sahte kimlik ve sahte ehliyet kullanmak suçundan soruşturma başlatılan Halil B. Samsun Adliyesinden Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdikten sonra FETÖ'den tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.