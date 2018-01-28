MHP Suşehri İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı  Temsilciliği, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için ilçede program düzenledi.  Program kapsamında Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturan  vatandaşlar, ilçede tur attı. Gruptakiler daha sonra slogan atarak Suşehri  Askerlik Şubesi Başkanlığına yürüdü. Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen  Tayfun Kışlak, duyarlı davranışlarından dolayı gruptakilere teşekkür etti.

Gönüllü askerlik başvurusu yapan 150 kişinin dilekçelerini alan  Kışlak, "Ordumuzun arkasında yüce Türk milleti olduğu müddetçe,  dualarını  esirgemeyen cefakar Türk ulusu oldukça, Allah'ın izniyle bu vatanı bölmeye ve  parçalamaya kimsenin güce yetmeyecektir." dedi.

Burada basın açıklaması yapan MHP Suşehri İlçe Başkanı Ahmet Turan  Çalışır da Kerkük'te, Musul'da, Afrin'de ve  Türkmen Dağı'ndaki mazlumların  yüzünün güldüğünü söyledi.Terör örgütlerinin Türk ordusu karşısında birleştiğini söyleyen  Çalışır, "Fakat bir sonuç elde edemedikleri için Türk askerinin karşısında  girecek delik, kaçacak yer arıyorlar. İşte bu ordu Türk'ün ordusu. Ümmeti  Muhammed'in ordusu." diye konuştu.

Suşehrililer ve Kelkit Vadisi halkının TSK'nın yanında olduğunu  belirtmek için gönüllü askerlik dilekçeleriyle geldiklerini belirten Çalışır,  "Bizler gönüllü askeriz, silah isteriz. Vatana göz dikenlere gereken dersi verip,  mazlumların umudu olacağız." ifadelerini kullandı.

Türk milliyetçileri olarak, insanı insan gibi sevip  saygı  duyduklarını belirten Çalışır, sözlerini şöyle tamamladı:

  "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Tüm mazlum insanların  umudu, yaşama sevinci ve vatanlarında özgürce yaşamaları için varız. Biz, Türk  milleti olarak Afrin'de barış için, mazlumun özgürce yaşama hakkı için ve toprak  bütünlüklerini korumak için oradayız. Allah, Türk askerini ve milletini korusun,  bu yüce davamızda bizi muzaffer eylesin."