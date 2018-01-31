Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün gökyüzünde görsel bir şölen yaşanıyor. Dünya, 1982 yılından bu yana böyle bir Ay tutulmasına şahitlik etmedi. 2037 yılına kadar da benzer bir gökyüzü olayı yaşanmayacak.

Merakla beklenen Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması dünyanın farklı bölgelerinde gözlemlenmeye başlandı. Gezegenimizin tek uydusunun yaşattığı görsel şölen ise objektifler tarafından kayıt altına alındı.

"Süper Kanlı Mavi Ay" TSİ 18.34'te Türkiye'den kısmen de olsa izlenebilecek. Türkiye'den bakıldığında Dünya'nın gölgesi Ay'ın neredeyse yarısının üzerine düşmüş şekilde görülecek. Tutulmanın en iyi izleneceği yer ise ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri olacak.

NASA CANLI YAYINLIYOR

NASA, 2018'in ilk Ay Tutulması olan 'Süper Mavi Kanlı Ay' tutulması olarak adlandırılan olayı canlı yayınlıyor.