Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, il merkezine gümrük kaçağı sigara getireceği belirlenen F.S.'yi takibe aldı. F.S. yönetimindeki 34 plakalı tır, Malatya-Kayseri karayolu uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda buton ile açılan gizli bölmede bin 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili F.S. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kayseri'de bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi
05.02.2018 - 20:22 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 20:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de bir tırda buton ile açılan özel bölmede bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : Kayseri,kaçak sigara,
541601 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/541601.aspx
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