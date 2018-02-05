Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 06 C 6634 plakalı öğrenci servisi ile askeri personel taşıyan servis aracı, Anayasa Mahkemesi binası önündeki kırmızı ışıkta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle öğrenci servisinin sol tarafındaki tüm camlar kırılırken, serviste bulunan 14 anaokulu öğrencisi kazayı burunları kanamadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik öğrencileri Anayasa Mahkemesi bahçesine aldı ve öğrencilerin ailelerine haber verildi. Trafik ekiplerinin gelmesiyle araçlar yol kenarına alınarak trafik akışı sağlandı. Kaza haberini alarak endişe içinde olay yerine gelen aileler, çocukların kazadan yara almadan kurtulduğunu görünce derin bir nefes aldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.