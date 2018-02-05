Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 Aralık 2017 tarihinde İstiklal Caddesi üzerindeki bir iş yerinde H.E. isimli kadının 2 cep telefonu, aynı iş yerinde K.E. isimli kadının 2 cep telefonu ve Ü.E. isimli kadının 2 cep telefonu, 10 Ocak’ta bir alışveriş merkezi içerisindeki mağazada N.T. isimli kadının 1 cep telefonu, İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazada Z.E. isimli kadının 1 cep telefonu ve 19 Ocak’ta bir alışveriş merkezi içerisindeki iş yerinde S.G. isimli kadının 1 cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtları ve verilen eşkaller doğrultusunda yankesicilik olaylarının şüphelisi Suriye uyruklu Amani Muhammed A.'yı (21) ve çalınan cep telefonlarını tamir ve şifrelerini kırmak için teknik servise getiren yine Suriye uyruklu Naser Alsaleh A.'yı (21) yakalayarak gözaltına aldı. Gazi Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Amani Muhammed A. adlı kadın, nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.