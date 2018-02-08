Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheliyi belirledi.

Bugün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.