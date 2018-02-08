Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheliyi belirledi. 
Bugün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 