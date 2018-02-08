Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheliyi belirledi.
Bugün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
08.02.2018 - 12:07 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheliyi belirledi.
Etiketler : Elazığ,
542230 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/542230.aspx
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