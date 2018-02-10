Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın saat 18.15 sırasında Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kılınçarslan Mahallesi’nde bulunan falezlerde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle falezler üzerinde bulunan alanda yangın çıktığını görenler durumu hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.