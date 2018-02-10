Yangın saat 18.15 sırasında Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kılınçarslan Mahallesi’nde bulunan falezlerde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle falezler üzerinde bulunan alanda yangın çıktığını görenler durumu hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Antalya’da çalılık alanda yangın
10.02.2018 - 20:45 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 00:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.
Etiketler : Antalya,yangın,
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