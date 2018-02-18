Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Niksar karayolu Gökdere mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile alev alan otomobildeki yangın kısa sürede büyüdü. Yoldan geçen vatandaşların müdahale edemediği yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kazada ilk belirlemelere göre içerisinde 5 kişi olduğu tahmin edilen otomobilden kurtulan olmadı.