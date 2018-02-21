Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Bulut İnşaat'ın veliahtlarından Volkan Vural Bulut'tun da yakalandığı ve 10 Şubat'ta Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldığı ortaya çıktı.

"ŞİRKETTE HERHANGİ BİR GÖREVİM YOK"

Babasından sonra kendisi de yakalanan Volkan Vural Bulut, "Tüm müştekilerin şikayetçi olduğu şirket Bulut İnşaat isimli firmadır ve bu firmanın sahibi babam Temel Bulut'tur. Benim şirkette herhangi bir görevim yoktur. Çağırdığı zaman babamın yanına yardım amaçlı gittiğim olmuştur. Bunda da örneğin belediyeye götürülmesi gereken ya da alınması gereken bir şey olduğunda firmaya gidip bu işlemlerin ikmalinde yardımcı olurdum. Onun dışında kimseyle sözleşme imzalamadım, para almadım. Müştekilerden kimseyi tanımam. Şirket sahibinin babamız olması sebebiyle beni, ağabeyimi ve eşimi şikayet etmişler. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılan suçun niteliği, delil durumu, kaçma ve delilleri karartma şüphesini göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi. Mağdurların avukatı Orhan Boran binlerce mağdurun olduğunu belirterek "Karardan dolayı memnunuz. Umarım müvekkillerimin mağduriyetleri de giderilecektir" dedi.

160 YILDAN 400 YILA KADAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 2012 ve 2016 yılları arasında gerçekleşen olay şöyle oldu:

Temel Bulut ile oğlu Özkan Oral Bulut, Bulut İnşaat'ı kurdu. Daha sonra oğlu Volkan Vural Bulut, Mine Turğut, Alper Fatih Bulut ve Ecem Bulut'la da beraber çalışmaya başladılar. Kamuoyunda reklam ve tanıtım kampanyaları düzenleyerek Eviva, Eviva Tower, Ewiva Home, Ewiva Nirvana, Ewiva Gümüşcity vs gibi isimlerdeki sözde konutları 2013 ile 2015 yılları arasında teslim edeceklerini söyleyerek maket üzerinden satış yaptılar. 40 kişinin mağdur olduğu belirtilen iddianamede bu kişilerden toplamda 5 milyon 261 bin 238 Türk Lirası alındığı kaydedildi. Savcı şüpheliler hakkında her bir mağdur için 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 160 yıldan 400 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. (Sabah)