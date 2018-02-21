Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi 144. Cadde üzerinde İran uyruklu B.A. ve J.G. isimli şahısların bulunduğu tırın önü, bir araç tarafından kesildi. Polis gibi davranarak tırın önünü kesen, ellerinde kelepçe ve silahla şahısları aşağı indiren 4 kişi, şahıslardan bin 250 dolar ve bin lira para gasp etti.

Şikayet üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Bölgede bulunan kameraları da tek tek inceleyen ekipler, çalışmalar sonucunda olayı yapan şahısların T.T, M.T, C.Ö. ve O.T. olduğunu belirledi. Ekipler, şahısları operasyonla gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 2 kuru sıkı tabanca, tabancalara ait mermiler ve bir adet kelepçe ele geçirildi. Ekipler şahısların üstünde de 8 bin 365 lira para ele geçirdi.

C.Ö. isimli şahıs emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şahıs ise adliyeye sevk edildi.