İzmir’de etkili olan sağanak yağışla birlikte şiddetli fırtına, kentte yaşayanları zor durumda bıraktı. Vatandaşlar şiddetli fırtına ve yağmurda zor anlar yaşadı. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ’de, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm araba ve yolcu vapur seferleri geçici olarak iptal edildiğini duyurdu.
İzmir’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
24.02.2018 - 20:21 | Son Güncelleme: 24.02.2018 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’de etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, tüm yolcu ve arabalı vapur seferleri de iptal edildi.
İzmir’de etkili olan sağanak yağışla birlikte şiddetli fırtına, kentte yaşayanları zor durumda bıraktı. Vatandaşlar şiddetli fırtına ve yağmurda zor anlar yaşadı. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ’de, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm araba ve yolcu vapur seferleri geçici olarak iptal edildiğini duyurdu.
Etiketler : İzmir,fırtına,
546107 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546107.aspx
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