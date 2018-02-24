Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de etkili olan sağanak yağışla birlikte şiddetli fırtına, kentte yaşayanları zor durumda bıraktı. Vatandaşlar şiddetli fırtına ve yağmurda zor anlar yaşadı. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ’de, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm araba ve yolcu vapur seferleri geçici olarak iptal edildiğini duyurdu.

