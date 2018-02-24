Adıyaman’da gün içerisinde yağmur yağışı aniden bastırdı. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağmur yağışı sonrasında kısa süreli dolu yağışı oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların altına gizlenerek korunmaya çalıştı. Dolu yağışının Adıyaman genelinde olmadığı bölgesel olduğu öğrenildi.
Adıyaman’a dolu yağdı
24.02.2018 - 20:22 | Son Güncelleme: 24.02.2018 - 20:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da yağmur yağışı sonrasında 5 dakika dolu yağışı oldu.
Etiketler : Adıyaman,dolu,
546108 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546108.aspx
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