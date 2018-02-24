Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman’da gün içerisinde yağmur yağışı aniden bastırdı. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağmur yağışı sonrasında kısa süreli dolu yağışı oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların altına gizlenerek korunmaya çalıştı. Dolu yağışının Adıyaman genelinde olmadığı bölgesel olduğu öğrenildi.