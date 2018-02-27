Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 28.02.2018 Çarşamba günü 04.00-22.00 saatleri arasında ilimiz genelinde güney ve güneybatı, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına beklendiği bildirilmektedir. Bu çerçevede kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı ‘ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler’ vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.