Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Çerkez Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu Türkiye'nin çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Cengiz Şıklaroğlu Türkiye'de gündem olmasının sebebi ise cezaevine 100 araçlık konvoyla gitmesi. Peki, Çerkez Cengiz (Cengiz Şıklaroğlu) kimdir? Cengiz Şıklaroğlu ne iş yapar? Cengiz Şıklaroğlu neden gözaltına alındı, suçu ne? diye merak edenleriniz var ise bu haberi sizler için derledik...Daha önce cezaevine konvoyla gittiğine dair şovuyla gündeme gelen, kamuoyunda "Çerkez Cengiz" olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu ile bir şüpheli yakalandı. İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan aranan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanması için Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi. Cengiz Şıklaroğlu ile bir adamının gözaltına alındığı operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



BÖYLE TEHDİT ETTİ!

Cengiz Şıklaroğlu adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilirken tehditler savurması dikkat çeken 'Çerkez Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, "Ben örgüte silah yardımı filan yapmadım. Hiç suçum yok. Kardeşlerimin hepinize söylüyorum. Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak. Ispartalı seni de gül bahçesine gömeceğim. Her şeyim yasal benim” diyerek tehditler savurması dikkat çekti.



ÇERKEZ CENGİZ KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Sosyal medyadaki kendi anlatımlarına göre Kurduğu Angels Yachts şirketi Türkiye’nin en büyük lüks yat üreticilerinden. Bunun yanında 7 şirket daha kurarak bir ‘holdinge’ dönüştü. Kendisinin kartvizitinde de Angel Group CEO’su Cengiz Şıklaroğlu yazıyor. Şıklaroğlu’nun grubunun bünyesinde vip otomobil kiralama, rüzgar türbinleri ve pil ithalatı yapan Angel Energy, Angel Organics ile organik tohum ithalatı yapan firmalar da bulunuyor. Ayrıca bir kozmetik şirketi de yar alıyor. Ama en gözde şirketi askeri silahlar da üreten Silahsan. Zaten Instagram hesabından sık sık silahlarla çekilmiş pozlar yayınlamayı da ihmal etmiyor. Cengiz Şıklaroğlu, İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümünde okudu. Şıklaroğlu sosyal medyayı oldukça yoğun kullanıyor. Özellikle evinde beslediği vahşi hayvanlar, lüks yat ve otomobiller ile birlikte çekilmiş fotoğrafları Instagram hesabını süslüyor.



BİR DE GRUBU VAR

Kardeşlik adını verdiği de bir grubu var. Bu grubun internet sitesi bulunuyor ve girişinde Cengiz Şıklaroğlu’nun bu gruba dair bir açıklaması yer alıyor. Ancak grubun faaliyetlerinin ne olduğu hakkında bir bilgi bulunmuyor.



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