Batı Karadeniz'de Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş bulunan ve  deniz trafiği için tehlike oluşturan 3 konteynere Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı  ekiplerince müdahale edilmişti. TCSG Güven korveti tarafından halatlarla  çekilerek İğneada Limanına getirilen konteynerler vinçlerle geçen hafta karaya  alınmıştı.Demirköy Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla 30 ton kapasiteli 12,5  metre uzunluğundaki konteynerler Sahil Güvenlik Komutanlığı, Demirköy Emniyet  Amirliği ve jandarma ekiplerince açıldı.Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı  çalışmada, konteynerlerde tonlarca sigara bulunduğu belirlendi.