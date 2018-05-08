Alınan bilgilere göre kaza, Konakkuran beldesi yol ayırımında meydana geldi. İhsan Eker yönetimindeki servis minibüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köprüden uçtu. Kazada sürücü İhsan Eker hayatını kaybederken, Malazgirt ilçe merkezinden Aşağı Kıcık köyüne giden 13 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar Malazgirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öğrenci servisi köprüden uçtu: 1 ölü, 13 yaralı
08.05.2018 - 20:14 | Son Güncelleme: 08.05.2018 - 20:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’un Malazgirt ilçesinde öğrenci servisinin köprüden uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.
Etiketler : Muş,trafik kazası,
559382 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/559382.aspx
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