Bakan Soylu, partisince Araklı ilçesinde düzenlenen mitingde,  vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın  selamını iletti.

Araklılıların ve Trabzon'un kendilerine her zaman güçlü destek  verdiğini belirten Soylu, Trabzon’a yapılan yatırımlara değindi.

Soylu, sadece Trabzon için değil, Türkiye için de çalıştıklarını  vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Sizin evlatlarınız, sizin vekilleriniz o hainlere karşı mecliste  dimdik durdu. Biz Kato’da, Gabar’da o hainlere nefes aldırmayan jandarmamızla,  özel harekatımızla, polisimizle yan yana omuz omuza durduysak, bunu sizin  verdiğiniz destekle, ilhamla başardık. Oradaki annelerin 12-13 yaşındaki  evlatları artık dağa kaçırılmıyor diye bu devlete ettiği ne kadar hayır duası  varsa bilesiniz ki bunlarda sizin payınız daha çoktur. Yıllardır bu milletin  evlatlarını şehit eden o PKK terör örgütünün ümüğünü sıktıysak, o FETÖ’cü  hainlerin inlerine girdiysek, uyuşturucu satıcılarının okul önlerinde  çocuklarımızı zehirlemek için pusuya yatmış o ölüm tacirlerinin tepesine  çöktüysek biz bunu önce Allah’ın inayeti, sonra da şurada bulunan aziz ve asil  hemşehrilerimiz sayesinde yaptık.”

"EN KÜÇÜK BİR BOŞLUK BIRAKMIYORUZ"

Yıl başından 21 Mayıs’a kadar 481 PKK’lı teröristi etkisiz hale  getirdiklerini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

“Bunların bir de üst düzey de dedikleri elebaşları var. Bu listeden de  bizim evlatlarımız hafta başından beri 4 tane daha aldılar. 2018 itibarıyla  toplam 33 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Böyle bir şey yoktu, kırmızı  listeden en üst terörist listesinden son 6 ayda 7 teröristi etkisiz hale  getirdik. Şaşkına çevirildiler ve yıl başından bugüne kadar sadece orada değil,  bu uyuşturucu milletimizin canını yakıyor ya biz de onların canını yakıyoruz.  7  bin 698 tane uyuşturucu satıcısını yıl başından itibaren cezaevine gönderdik,  tutukladık. Geçen sene de toplam 22 bin tanesini gönderdik, sayıyı birden  cezaevinde 60 bin uyuşturucu satıcısına çıkardık.”