Kent merkezine bağlı Bulanık köyü yakınlarındaki Yahni Dağı  eteklerinde mantar toplayanlar, bu mantarları iftar menülerine de dahil ediyor.

Vatandaşlarca Yahni Dağı'nda bulunan 2 kilo ağırlığındaki dev çayır  mantarı ilgi çekti.

Kars Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Urlunç, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, "Yahni Dağı, Ebul Hasan Harakani Hazretleri'nin şehit olduğu dağdır.  Arkadaşlar bugün orada gezerken yaklaşık 20-30 tane büyük mantar bulmuşlar."  dedi.

Urlunç, kendisine hediye edilen bir mantarı ise iftarda yiyeceğini  belirterek "İlk defa bu kadar iri mantarla karşılaştım. Topraklarımız verimli.  Yaklaşık 2 kiloya yakın, taze ve hiç bozulmamış bir mantar. Bu mantar 4-5 kişilik  aileye yeter." diye konuştu.