Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 8 Haziran'da Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonunda öldürülen teröristin 'Zinar Bagok' kod adlı Zınar Avcı olduğu belirtildi. Zınar Avcı'nın, 24 Nisan 2018 ve 12 Mayıs 2018 tarihlerinde 2 güvenlik görevlisinin El yapımı patlayıcı ile şehit edilmesi olayları başta olmak üzere birçok terör eyleminin sorumlusu olduğu ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.